Estabilizado el incendio forestal de Calzadilla (Cáceres)

CÁCERES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Calzadilla.

En torno a las 19,01 horas se ha alcanzado esta situación, después de que el incendio se haya quedado sin frentes activos que lo hagan avanzar, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

En la extinción continúan medios del Infoex; en concreto, tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, un agente del medio natural, dos técnicos de extinción y un helicóptero. En total, 15 intervinientes.