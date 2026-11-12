Las cuentas del Consorcio Promedio de Diputación de Badajoz 2027 superan los 61 millones y congelan de nuevo las tasas

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en la Junta General del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la institución provincial - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, contará en 2027 con un presupuesto de 61,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,79 por ciento respecto al ejercicio actual.

Las cuentas, aprobadas este jueves por la Junta General de la entidad, contemplan 1,7 millones de euros adicionales y mantienen congeladas, por segundo año consecutivo, las tasas y precios de todos los servicios prestados.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha manifestado que este presupuesto refleja una "evolución propia" del incremento del número de municipios adheridos, y demuestra la apuesta decidida" de la institución provincial en un consorcio que agrupa a más de 400.000 habitantes, con una aportación que asciende a más de 8 millones para cubrir gastos corrientes e inversiones.

"Se trata de seguir mejorando y consolidando los servicios que prestamos a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, para generar oportunidades e igualdad en el mundo rural y contribuir a la fijación de población en nuestros pueblos", ha especificado.

Del Puerto ha recordado que, aunque este presupuesto nace sin financiación externa ni fondos europeos, se está tramitando una solicitud dentro del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 por un importe inicial de 9,2 millones, que servirá para construir nuevas depuradoras y adaptar las existentes a las nuevas exigencias normativas.

La partida mayoritaria (51,5 millones, 83,9 por ciento) se dedica a la prestación de servicios a las 180 entidades adheridas. Otro de los principales capítulos será el de inversiones, que alcanza de forma práctica 4,75 millones de euros, señala en nota de prensa la diputación pacense.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de las últimas depuradoras del Plan Depura, las obras de renovación de redes de abastecimiento y la sustitución de seis camiones de recogida de enseres y de desatasco de sistemas de saneamiento.