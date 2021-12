Vara anima a "vivir con normalidad" cumpliendo las recomendaciones: "no os limitéis en disfrutar de la vida"

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha animado a los ciudadanos a disfrutar de los próximos días del puente de la Constitución "con normalidad", sin olvidar las recomendaciones para prevenir los contagios, e insiste en que no es necesario adoptar nuevas medidas de restricción, como el uso del pasaporte Covid para entrar en determinados espacios.

Según Vara, hay que aceptar que "vamos a vivir mucho tiempo con el virus", y que al igual que se producen contagios por Covid-19, cada día hay "muchos más" de otras afecciones, como puede ser la gripe o la bronquiolitis.

Por ello, ha insistido en que no es necesario estar "todos los días dando datos" de positivos, si ello no tiene un "impacto directo" en las UCI, porque además obliga a "tomar decisiones todos los días".

Sin embargo, con los datos actuales de ocupación de camas en los hospitales, no es necesario tomar más restricciones, sino que hay que cumplir con las recomendaciones que pasan por el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad, higiene o ventilación de interiores: "no inventemos más cosas", ha remarcado el también secretario general de los socialistas extremeños.

Así, en una rueda de prensa en la sede del PSOE en la que ha sido preguntado por el inicio del puente y su posible impacto sobre la evolución de la pandemia, ha animado a los ciudadanos a disfrutar de estos días "como los disfrutarían en condiciones normales pero teniendo más cuidado".

En este sentido, ha reafirmado que Extremadura mantendrá su estrategia con respecto al proceso de vacunación, que espera llegar (con la dosis de refuerzo) a toda la población mayor de 60 años este mes, así como comenzar con los niños la semana del 13 de diciembre.

"Vacunar y prevenir... y vivir", ha pedido el presidente extremeño, quien considera que manteniendo los cuidados y recomendaciones ya conocidos, no hay que dejar de vivir con la mayor normalidad posible: "no os limitéis en disfrutar de la vida", ha insistido Vara, quien ha lamentado la consecuencia de vivir "tanto tiempo en la anormalidad" está provocando "trastornos muy traumáticos".

Por ello apuesta por que los políticos trasladen a la ciudadanía "muchas dosis de normalidad", porque "no sabemos cuanto va a durar" la pandemia y no se puede "vivir eternamente en la anormalidad", al tiempo que ha recordado que "el tiempo no vuelve", por lo que hay que acostumbrarse, ha dicho, a "vivir de otra manera".