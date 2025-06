El Debate sobre el Estado de la Región arranca este jueves en la Asamblea con el discurso de María Guardiola

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura, más conocido como Debate sobre el Estado de la Región, arranca este jueves, 26 de junio, en la Asamblea de Extremadura, con el discurso de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

La intervención dará comienzo a las 18,00 horas en el Hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, con la intervención de la presidenta extremeña sin límite de tiempo.

A su término, el debate se suspenderá hasta el día siguiente, cuando se reanudará con la intervención de los grupos parlamentarios, en primer lugar el Grupo Socialista, seguido de Vox, Unidas por Extremadura y el PP, que dispondrán de un tiempo de 30 minutos cada uno de ellos.

Ante la intervención de los grupos, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, les podrá responder de manera conjunta o individual, sin límite de tiempo, tras lo cual, los grupos parlamentarios tienen derecho de réplica, por el mismo orden, por 15 minutos cada uno.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura tiene derecho a dúplica a los grupos parlamentarios sin límite de tiempo.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Una vez finalizado el Debate sobre el Estado de la Región, la Presidencia de la Asamblea de Extremadura abrirá un tiempo máximo para la presentación de propuestas de resolución que se concretan en 30 minutos para su registro y 60 minutos para su estudio previo a la calificación y admisión a trámite por la Mesa.

Así, reanudada la sesión del Pleno se abrirá un plazo de 60 minutos para el registro de la ordenación de las votaciones.

El debate de las Propuestas de Resolución admitidas a trámite por la Mesa, en el orden en que fueran registradas, comenzará por la defensa del conjunto de propuestas por su autor, por tiempo de 15 minutos, continuará con la fijación de posiciones del resto de grupos parlamentarios, de menor a mayor, por 5 minutos, y cerrará el autor de las propuestas por tiempo de 5 minutos.

Finalmente, tendrá lugar la votación de las Propuestas de Resolución por grupo parlamentario, en el mismo orden en que han sido debatidas.

POSICIÓN DE JUNTA Y OPOSICIÓN

Un debate al que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, llevará los avances económicos y sociales conseguidos en lo que va de legislatura y aportará las nuevas medidas a poner en marcha

Guardiola afrontará este Debate del Estado de la Región "con utilidad" y con una política "de servicio público", que pone, "en primer lugar, la calidad de la vida de los extremeños, el crecimiento económico y la proyección de Extremadura en el mundo", según avanzó la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, a preguntas de los periodistas esta semana.

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, presentará en esta sesión su "modelo alternativo" al Ejecutivo de María Guardiola, de quien los socialistas no esperan "nada" de una presidenta de la Junta que ha "incumplido" sus compromisos, tanto los electorales de hace dos años, como los adquiridos hace un año en esta misma cita parlamentaria.

El Grupo Socialista además presentará propuestas de resolución "pegadas al territorio" y a la "realidad de Extremadura" y que "responden a los problemas" de los extremeños, con el objetivo de "cambiar el rumbo" de la comunidad autónoma, según avanzó la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez.

En el caso de Unidas por Extremadura, su presidenta, Irene de Miguel, planteará propuestas para una "Extremadura global", frente a la "inacción" del actual Gobierno regional de María Guardiola, que a su juicio no saca en la evaluación de su gestión "ni siquiera un aprobado raspado".

Según avanzó Irene de Miguel, el de Guardiola es un ejecutivo que "se mantiene parado, pasivo, que no es capaz de llegar a acuerdos con ningún grupo político", ni siquiera con aquellos que "ideológicamente están más cercanos a ella", como Vox, y ha añadido que esto "lo hace solamente por soberbia, porque no es el fondo de sus políticas por lo que Vox no le aprueba los decretos, sino es por las formas", apuntó.