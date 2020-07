El Debate sobre el Estado de la Región arranca este martes en la Asamblea de Extremadura con el discurso de Vara

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre la Orientación General de la Política de la Junta de Extremadura, más conocido como Debate sobre el Estado de la Región, arrancará este martes, 14 de julio, con el discurso del presidente del Ejecutivo regional.

En concreto, el debate dará comienzo a las 18,00 horas de este martes en el Hemiciclo de la Asamblea de Extremadura con el discurso del presidente extremeño, en el que presentará la Agenda para la Reactivación Social y Económica tras la Covid-19, que este pasado lunes firmó con los agentes sociales y económicos de la región.

Un plan que "incluye multitud de planes, estrategias y algunas leyes, que se irán desarollando a lo largo del tiempo", según explicó durante la firma de esta agenda.

Por eso, tras la firma de este plan, "ahora es el tiempo del Parlamento", ya que según señaló el presidente extremeño, será la Asamblea de Extremadura "la que decida en qué foro la debate, y cuándo lo lleva a los plenos".

En ese sentido, el presidente extremeño confió en que este martes y miércoles sean "días de propuestas" en la Asamblea de Extremadura, "en torno a las serias dificultades que en estos momentos está atravesando la ciudadanía española y extremeña".

Y es que "ahora no vale hablar ya de una parte de la sociedad", ya que el coronavirus "no respeta nada ni a nadie, por lo que todo está afectado", lo cual a juicio de Vara "exige levantar un poco la vista, mirar no solo con medidas a corto plazo, que estamos desarrollando y poniendo en marcha", sino también "con planificación estratégica a medio y largo plazo".

TURNO DE LOS GRUPOS

Tras el discurso del presidente de la Junta, el Debate se suspenderá hasta el miércoles, cuando se reanudará con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, tras los que se abrirá un turno de respuesta del presidente extremeño.

Tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, el Debate sobre el Estado de la Región continuará con la presentación, debate y posterior votación de las propuestas de resolución de cada uno de los grupos parlamentarios.