Decae la evacuación de Viñas de la Mata y se levanta el confinamiento en Casas del Monte y Segura de Toro

Las medidas han sido adoptadas en el Cecopi celebrado a las 21,00 horas de este domingo, 17 de agosto - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha levantado las medidas de evacuación de la urbanización Viñas de la Mata, tras haberse logrado estabilizar el fuego en Casar de Cáceres, así como las de confinamiento de Casas del Monte y Segura de Toro que fueron adoptadas por la desfavorable evolución del incendio de Jarilla.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo autonómico en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, tras la celebración de un nuevo Cecopi a las 21,00 horas de este domingo.

En esa misma comunicación, el Centro 112 de Extremadura ha recomendado no hacer uso de las piscinas naturales de Casas del Monte y Segura de Toro en aras de evitar afluencia de usuarios externos a esas localidades cacereñas.

De acuerdo con las medidas adoptadas en este último Cecopi de la jornada, las autoridades han decidido mantener la evacuación de Rebollar, Gargantilla y las alrededor de 80 casas diseminadas de Hervás; así como los confinamientos de Hervás y la urbanización Cuartos de Baño, el cual fue decretado a causa del fuego declarado en la zona de Aliseda.