Diez medios aéreos trabajan por extinguir el incendio forestal declarado en Gargüera (Cáceres)

Incendio en Gargüera de la Vera (Cáceres), a 11 de julio de 2026.- PLAN INFOEX

Se ha procedido al desalojo de la piscina municipal para permitir que los helicópteros carguen agua

PLASENCIA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

Diez medios aéreos colaboran en la extinción del incendio forestal declarado en Gargüera de la Vera (Cáceres) y que mantiene el nivel 1 por posible afección a viviendas aisladas.

Según ha informado el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) a través de sus redes sociales, efectivos del propio Infoex, del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y de la Diputación de Cáceres trabajan para sofocar el fuego.

En concreto, cinco helicópteros y cinco hidroaviones trabajan para sofocar el fuego, junto a dos bulldozers y efectivos terrestres compuestos por siete unidades de bomberos forestales, dos unidades helitransportadas, tres agentes del medio natural y un técnico de extinción. También colaboran patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja.

Tanto el Infoex como la Guardia Civil han informado del desalojo de la piscina municipal para permitir que los helicópteros puedan cargar agua. Durante el desalojo no se ha producido ningún incidente personal.