Declarado un incendio forestal en Piornal (Cáceres) sin riesgo para la población

Incendio forestal en Piornal visto desde la localidad de El Torno - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal ha sido declarado este viernes, día 3 de abril, en Piornal (Cáceres), y que está catalogado en nivel cero de peligro, es decir, "sin riesgo para la población ni para bienes no forestales".

En las tareas de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, realizan labores en la zona tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, un técnico de extinción, cinco helicópteros, dos aviones, y una maquinaria pesada, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.