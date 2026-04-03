Declarado un incendio forestal en Piornal (Cáceres) sin riesgo para la población

Incendio forestal en Piornal visto desde la localidad de El Torno
Incendio forestal en Piornal visto desde la localidad de El Torno - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 3 abril 2026 18:06
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   CÁCERES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio forestal ha sido declarado este viernes, día 3 de abril, en Piornal (Cáceres), y que está catalogado en nivel cero de peligro, es decir, "sin riesgo para la población ni para bienes no forestales".

   En las tareas de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

   En concreto, realizan labores en la zona tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, un técnico de extinción, cinco helicópteros, dos aviones, y una maquinaria pesada, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

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