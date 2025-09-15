Declarado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en varios puntos de una cuneta en Monroy

MONROY (CÁCERES), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura ha declarado en la mañana de este lunes el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal que ha comenzado en varios puntos de una cuneta de la carretera EX-390, que une las localidades cacereñas de Monroy y Talaván.

El nivel 1 de peligrosidad se ha declarado por la proximidad del fuego a la carretera, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal.

A estas horas trabajan en este incendio cuatro dotaciones de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural, dos técnicos de extinción y seis medios aéreos.