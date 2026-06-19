Decretada prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento de un hombre en Mérida

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento de un hombre ocurrido el pasado lunes, día 15, en la ciudad de Mérida.

El detenido ha pasado esta mañana a disposición judicial y ha prestado declaración contestando sólo a preguntas de su abogado en donde ha reconocido los hechos y ha alegado que actuó en legítima defensa.

Las diligencias se siguen por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).