Decretan prisión provisional para el detenido por presunto intento de agresión sexual a una joven en Mérida

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Sección especializada de violencia sobre la mujer de ámbito comarcal con sede en Mérida ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por un presunto intento de agresión sexual a una joven en Mérida.

El detenido además está siendo investigado por el presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, día 19, al miércoles, día 20 de mayo, y el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar, según informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).