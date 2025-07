El decreto extremeño de ayudas de 28 millones por lengua azul y la lluvia en la cereza se tramitará como proyecto de ley

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decreto extremeño de ayudas excepcionales de emergencia por importe de 28 millones para explotaciones ovinas por la lengua azul y de cereza afectadas por la lluvia será tramitado como proyecto de ley en la Asamblea.

El texto ha sido convalidado este jueves en el pleno de la Asamblea con el voto unánime a favor del PP, del PSOE, de Vox y de Unidas por Extremadura, aunque tras ello los grupos de la oposición han solicitado su tramitación como proyecto de ley.

Así, PSOE, Vox y Unidas han votado en bloque a favor de que se produzca tal tramitación como proyecto de ley y por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá también la posibilidad de introducir enmiendas al mismo.

Cabe recordar que dichas ayudas cuentan con una dotación de 28 millones de euros, financiada al cien por cien por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para las ayudas directas tanto a ganaderos como a agricultores afectados.

Así, las subvenciones, publicadas en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 4 de junio, tienen como finalidad paliar los efectos que la enfermedad de la lengua azul causó en las explotaciones de ovino en el año 2024, y también las pérdidas que provocaron a los productores de cereza las fuertes lluvias de junio de ese mismo año en las zonas de Coria, Trujillo, Logrosán, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Hervás y Jaraíz de la Vera.

En el caso de la lengua azul, este decreto considera desastre natural la incidencia de este virus en 2024 en el caso de las explotaciones ovinas en toda Extremadura que, como consecuencia de la enfermedad, hayan perdido más del 30 por ciento de su potencial productivo. En concreto, se destinan 14.640.000 euros para paliar las consecuencias derivadas de la lengua azul, de los que se recibirán 20.000 euros como cantidad máxima por persona o entidad beneficiaria de la subvención.

Respecto a las explotaciones cereceras, se estima como catástrofe natural la repercusión de las lluvias registradas en los meses de abril a junio de 2024 siempre que aquellas hubieran ocasionado una merma superior al 30 por ciento de la producción. Se destinan 13.360.000 euros para subsanar las pérdidas del sector cerecero, de los que cada productor afectado recibirá un máximo de 12.000 euros.

De este modo lo ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea durante la presentación del decreto la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, quien ha explicado que estas ayudas están diseñadas por la Comisión Europea y son "muy necesarias" para los agricultores y ganaderos, por lo que ha pedido el apoyo a las mismas "para no dar de lado a los productores que han vivido situaciones lamentables" de desastres naturales como consecuencia del "cambio climático".

"No podíamos permanecer impasibles ante la difícil situación", ha destacado Morán, quien ha incidido en que en cuanto a la lengua azul la Junta actuó "desde el primer momento" con "transparencia y diligencia" para buscar "soluciones" a las explotaciones afectadas, entre ellas la adquisición de vacunas, y con estas ayudas extraordinarias.

En lo referido a los daños de las fuertes lluvias en la cereza, ha recordado también que la Junta ha venido reclamando una modificación del seguro agrario para que se adapte a la "realidad" de este cultivo.

Así, la consejera ha defendido que el decreto ley no es una medida "improvisada", sino resultado del "compromiso" del Gobierno de María Guardiola "con el campo extremeño, con su gente y con su futuro", y ha recordado que en estas ayudas extraordinarias ha habido que "amoldarse" a las condiciones establecidas por la Comisión Europea.

De este modo, Mercedes Morán ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios para convalidar el decreto ley porque su aprobación supondrá, ha dicho, la defensa del sector productivo y garantizar que las ayudas "lleguen a tiempo" para "aliviar" las "grandes pérdidas" que sufrieron ambos subsectores.

PP

Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha felicitado al Gobierno regional por el trabajo realizado para que los ganaderos de ovino y los cereceros puedan disfrutar de una ayuda "histórica" en Extremadura. "Jamás se ha conseguido una ayuda de 28 millones de euros que les cueste a los fondos de la comunidad autónoma cero euros", ha dicho.

Asimismo, y tras recalcar que el decreto-ley ha sido "negociado" con las organizaciones agrarias extremeñas, ha invitado a los grupos de la oposición que piden su tramitación como proyecto de ley para incluir enmiendas a tener "cuidado", no vaya a ser que el dinero de las ayudas tenga que ser finalmente devuelto a Europa.

"Si no lo pagamos y esto se alarga el procedimiento en la Asamblea y no está pagado antes del 31 de diciembre de 2025 el dinero hay que devolverlo a Europa", ha espetado el 'popular'.

De otro lado, Serrano ha aprovechado para solicitar al líder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, que dimita de su escaño en la Asamblea "si tiene decencia, antes de avergonzar más a los extremeños".

PSOE

Mientras, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha considerado que el decreto de ayudas "llega tarde" para los afectados, porque está acabándose ya la campaña de cereza de 2025 y aluden a situaciones de 2024, y porque "ya" están surgiendo nuevos focos de lengua azul en alguna comunidad.

Además, ha considerado un "error" en la elaboración del decreto "chapuza" que no todos los ganaderos que necesiten la ayuda la vayan a cobrar finalmente, ha dicho.

"Los necesitados, los que menos tienen se quedan fuera de las ayudas", ha advertido Béjar, quien ha lamentado que además la Junta ha presentado el decreto "sin hablarlo" con los grupos parlamentarios.

En todo caso, como forma de apoyo al sector, ha remarcado el apoyo del PSOE al decreto ley, aunque ha pedido que el mismo se tramite como proyecto de ley "para mejorar ciertas cosas que no se han hecho bien".

VOX

De su lado, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas no ha discutido la "gravedad" de los daños sufridos por las explotaciones ganaderas y la cereza, aunque ha criticado las "formas" y el "fondo" porque, a su juicio, en este tipo de asuntos la Junta "llega tarde, improvisa y parchea la situación".

Ha preguntado, en este sentido, si es razonable tener que recurrir a un decreto ley "parche", cuando habría que haberse a su juicio "anticipado" porque en Extremadura se llevan "años" sufriendo la lengua azul y las lluvias "no son una sorpresa". "No es el cambio climático, son fenómenos que se repiten y se deberían tener planes de contingencia, no decreto de urgencia", ha defendido.

"Deberían ustedes tener unos planes de contingencia, no decreto de urgencia, si no, ya sabemos que estos se dan varios años y se siguen dando", ha espetado Bravo Arrobas, quien ha criticado que en el decreto ley se quedan "fuera" los productores "pequeños", y pese a lo cual ha anunciado el apoyo de Vox a la convalidación del decreto "por ayudar a los agricultores y ganaderos y sobre todo por responsabilidad política".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha agradecido la presentación de un decreto ley de ayudas exclusivamente dirigidas a los afectados y no otro que mezclase otras temáticas, porque "el sector primario necesita ayudas excepcionales para mitigar los efectos del cambio climático".

No obstante, ha advertido de que hay que aplicar también medidas a que ayuden a que el cambio climático dé "pasos hacia atrás" o permitan adaptarse al mismo.

Además, ha avanzado el apoyo de Unidas al decreto, aunque ha pedido también que se tramite como proyecto de ley al ser a su juicio "una chapuza", y para poder de ese modo "enmendarlo" de manera que los agricultores que "realmente han tenido pérdidas sean los que vayan a cobrar las ayudas".