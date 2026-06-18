El delegado del Gobierno asegura que la denuncia de Vox es "una estrategia" que evidencia "su falta de humanidad"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana - EUROPA PRESS

Quintana defiende que el control de migrantes menores funciona según las competencias de cada administración

HEVÁS/CÁCERES, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que el anuncio de que la Junta de Extremadura le denunciará vía penal por la llegada de menores no acompañados a la región, es "una estrategia nacional" de la formación que está llevando a cabo en otras Comunidades Autónomas (CCAA) y que evidencia "su falta de humanidad".

El anuncio lo ha hecho el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, al frente de una de las dos consejerías que controla Vox en el ejecutivo de María Guardiola.

"No me sorprende porque lo ha hecho no solo en Extremadura lo ha hecho en Aragón, lo ha hecho en Baleares lo ha hecho en Andalucía, también lo ha hecho en Extremadura y esto se produce por una estrategia de Vox de poner en su eje de discurso a los menores, atacar a los menores y mostrar su falta de humanidad. Es una estrategia nacional", ha dicho.

Quintana ha indicado que está "absolutamente tranquilo" por esta posible denuncia y ha lamentado el cambio de política en Extremadura en esta materia porque "siempre" ha sido una comunidad autónoma "solidaria" con los menores migrantes que vienen "en una situación difícil" porque son "víctimas" de "mafias".

"Si Extremadura deja de ser solidaria va a perder una de sus señas de identidad. Esta región se ha aprovechado de la solidaridad de otras muchas regiones mucho tiempo y nosotros tenemos que seguir demostrando lo que hemos hecho siempre, ser solidarios", ha espetado.

Así, ha defendido que "las cosas se están haciendo muy bien" porque hay que "ayudar a esas víctimas", cada administración según sus competencias. "Esto es una estrategia nacional de insolidaridad por parte de la extrema derecha. Sabíamos que iba a llegar, que iba a hacerlo y ha llegado. Lo peor es quien puede proteger precisamente esas estrategias. Eso es lo peor", ha zanjado Quintana en declaraciones a los medios este jueves en Hervás, donde ha participado en el 20 aniversario de Salugral Termal Resort.

EL PROCEDIMIENTO FUNCIONA

Antes de viajar a Hervás, Quintana ha participado en Cáceres en una jornada de Instituciones Penitenciarias, y en declaraciones previas a los medios ha defendido que el sistema de control de migrantes menores que llegan al país funciona bien, y la normativa se aplica según las competencias de cada administración, ya sea regional o nacional.

Así, ha aclarado que los migrantes que vienen a Extremadura al Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) en Mérida "vienen porque son mayores de edad" y, cuando han entrado en España, se ha determinado que son mayores de edad. No obstante, si al llegar al citado centro dicen que son menores de edad "se les hacen las pruebas oportunas".

En total, entre el año 2024 y 2025, fueron 222 personas migrantes las que dijeron que eran menores. De ese total, solo 34, después de hacer las pruebas, fueron calificados como menores. "Esos son los que pasan a la Junta de Extremadura. Los otros, la mayoría, se mantienen en el CAED, en el resto de los recursos que tiene la Administración General del Estado".

"Si no son mayores de edad, siguen manteniéndose en competencia del Estado, no hay ninguna derivación, y si son menores de edad, se pasa a la Fiscalía de Menores y pasa, en este caso, a la Junta de Extremadura", ha explicado Quintana en declaraciones a los medios este jueves en Cáceres.

Quintana ha incidido en que esto significa que "el procedimiento funciona" porque "aquí vienen como mayores" y "si dicen que son menores cuando han venido aquí, se les hace la prueba". "Si son mayores siguen siendo competencia del Estado y exclusivamente se les derivan (a la Junta de Extremadura) los que son menores de edad", ha recalcado.

Por eso, ha criticado que hay "una diferencia" entre lo que la Junta de Extremadura y el PP "decían hace unos meses" y lo que dice ahora. "Ahora son cada vez posturas más insolidarias, más cercanas a Vox", ha reprochado.

"Eso es lo que estamos viendo. Este sistema funciona. Y cuando viene un inmigrante a Extremadura, viene porque es mayor de edad al centro, al CAED de Mérida. Si dice que es menor se le hacen las pruebas oportunas pero si es mayor, si en esas pruebas se reconoce que son mayores siguen siendo competencias del Estado y no hay ningún tipo de problema", ha subrayado.

Por eso, ha criticado que el Gobierno regional quiera ver hacer "algún problema con los menas". "Es una influencia de Vox, una influencia de insolidaridad y esta región ha demostrado siempre ser solidaria y cuando hay un menor que es derivado es la Comunidad Autónoma quien lo tiene que asumir", ha concluido.

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en Cáceres en la inauguración de la Jornada 'Las penas y medidas alternativas: reto y oportunidad', en la Diputación Provincial, que se están desarrollando en Cáceres.