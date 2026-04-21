El delegado del Gobierno destaca la "normalidad" en el arranque del proceso de regularización de migrantes

BADAJOZ, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la "absoluta normalidad" que se vivió este pasado lunes coincidiendo con el primer día de atención presencial del proceso de regularización extraordinaria de migrantes en la región.

"Absoluta normalidad, sin ningún tipo de problema, absolutamente normal", ha señalado, junto con que son en torno a 140 las posibilidades de cita presencial que se pueden atender cada día y que, por ejemplo ni el lunes ni este martes en el momento de realizar estas declaraciones se han completado, lo cual significa que se va "muy bien", además del trabajo que se está haciendo ante la posibilidad de realizarlo igualmente por la vía telemática.

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios preguntado por este asunto, en relación al cual ha hecho hincapié, en el caso de la atención presencial en este pasado lunes, en la "absoluta normalidad", al tiempo que ha considerado que la aceptación por parte de los migrantes es "muy buena", muchos de los cuales indican que les supone una nueva oportunidad de poder trabajar, cotizar y de estar legalmente en un país en el que llevan ya un periodo de tiempo.

"Creo que es una medida absolutamente merecida, humana", ha continuado, para matizar sobre las reservas de cita previa para la atención presencial que "en teoría" hay que hacerlo un día antes, pero que si cabe la posibilidad se les atiende; al mismo tiempo que se ha referido a que en muchos casos los migrantes reciben el acompañamiento de asociaciones que también les asesoran cuando hacen las peticiones vía digital.

Sobre estas mismas asociaciones y preguntado por la posibilidad de que, a la vista del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, se les retiren las subvenciones, el delegado ha valorado que el trabajo de estas organizaciones busca ayudar, a la vez que se ha preguntado, ante el hecho de que hayan dicho que les van a quitar las ayudas y se haya visto cómo Vox quiere retirársela a Cáritas pero el PP no, "usted qué ha firmado" cuando "al día siguiente" ya no lo saben y dicen cosas diferentes.

(Más información en Europa Press)