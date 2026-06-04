Designados Francisco Lamoneda, Fernando Blanco y José María Sánchez Cordero como vocales de la Junta Electoral extremeña

Sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha acordado este jueves, día 4, la designación de Francisco Lamoneda Díaz, Fernando Blanco Fernández y José María Sánchez Cordero como vocales de la Junta Electoral de la región.

La designación ha salido adelante con los votos a favor de PP y de Vox y la abstención de Unidas por Extremadura. Mientras, los diputados del PSOE no han votado después de plantear una moción incidental en la que solicitaban que no se abordase este punto en el orden del día de la sesión plenaria por considerar que los nombres propuestos incumplen la Ley de Paridad estatal.

Cabe apuntar que el Grupo Socialista ha planteado una moción incidental para solicitar que no se votase la designación de los tres vocales propuestos este jueves, por "incumplimiento reiterado" de la Ley de Paridad, según ha señalado la portavoz del mismo, Isabel Gil Rosiña.

Asimismo, ha argumentado la moción incidental también con, a juicio de su formación, "el incumplimiento de la resolución de la Presidencia de la Asamblea de 15 de marzo de 2016 sobre la adecuación de los nombramientos y designaciones que realicen la Asamblea para respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres".

Según ha explicado Gil Rosiña, si se hubiese aceptado la petición de su grupo, éste habría modificado su propuesta de vocal para plantear el nombre de una mujer y así cumplir, ha indicado, la Ley de Paridad.

No obstante, la propuesta conjunta de los tres candidatos propuestos por los grupos --sin la modificación por tanto del PSOE-- sí que ha sido finalmente votada este jueves, toda vez que el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha defendido que existe un informe de los servicios jurídicos de la institución que "viene a decir que es legal el nombramiento".

Naharro, además, ha recordado al PSOE que ha tenido "tiempo" para plantear el cambio del vocal que la formación proponía y, en base al informe jurídico de la Asamblea, ha accedido a la votación, que además ya había sido aplazada dos veces con anterioridad.

Finalmente, la designación de Francisco Lamoneda, Fernando Blanco y José María Sánchez Cordero como vocales de la Junta Electoral de la comunidad se comunicará a la Junta de Extremadura a los efectos de su nombramiento mediante decreto del Consejo de Gobierno.