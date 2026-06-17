Detenida una mujer de 51 años por estafar 35.000 euros a una víctima de Badajoz a través de falsas inversiones

Agente de la Policía Nacional junto a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer de 51 años como presunta autora de un delito de estafa a través de falsas inversiones, y blanqueo de capitales, por estafar 35.000 euros a una víctima de Badajoz.

Fue la propia víctima la que denunció ante la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Badajoz cómo llegó a realizar varias transferencias bancarias a cuentas extranjeras y españolas, por valor de 35.000 euros, con la falsa promesa de obtención de beneficios rápidos.

De las investigaciones se hizo cargo el grupo de delincuencia económica y tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, quienes recibieron toda la información aportada por la víctima, que les permitió averiguar que el 'modus operandi' utilizado era el denominado 'Falsas Inversiones'.

En concreto, la víctima, tras acceder a una plataforma de IA, supuestamente especializada en inversiones, realizó transferencias a cuentas extranjeras y españolas con la falsa promesa de obtención de grandes beneficios de esas inversiones, que nunca llegó a recuperar, según relata la Policía nacional en nota de prensa.

Destaca la policía que esta operación ha supuesto "complejas investigaciones" debido a la intervención de distintos países, como Reino Unido, Malta, Países Bajos, Lituania, Estados Unidos y España, tras lo que se ha localizado a la titular y receptora de una de las transferencias, concretamente en la localidad de Vitoria.

Los agentes remitieron todas las investigaciones al grupo I de la UDEV de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Vitoria, quienes el pasado 21 de mayo procedieron a la localización y posterior detención de la investigada por su presunta autoría de un delito de estafa y blanqueo de capitales.

La detenida es una mujer de 51 años, que tras la tramitación del pertinente atestado se dio cuenta de todas las investigaciones a la autoridad Judicial pertinente.