Detenida una pareja por regentar un local de venta de droga al menudeo en Higuera de Vargas

Imagen de la Operación 'Carburena' - GUARDIA CIVIL

HIGUERA DE VARGAS (BADAJOZ), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una pareja e investigado a una tercera personas, todas ellas vecinas de Higuera de Vargas, como presuntos miembros de una organización dedicada a traficar con drogas en esta localidad pacense.

Este es el resultado de la operación 'Carburena' que se inició a principios del pasado verano, cuando la Guardia Civil detectó la existencia de un punto de venta activo de droga al menudeo en Higuera de Vargas, que funcionaba en un inmueble destinado al servicio de hostelería con establecimiento comercial anexo, que era regentado por una pareja y al que acudían consumidores de la zona a comprar la sustancia.

Con las gestiones practicadas en torno a la pareja, los agentes pudieron averiguar que el hombre acudía con mucha frecuencia al domicilio de su madre, donde supuestamente podría almacenar, además de sustancias estupefacientes, tabaco clandestino, que posteriormente trasladaba para vender en su propio negocio, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Con esta información, en la mañana del pasado miércoles se interceptó al hombre en la calle, en cuyo registro encontraron doce dosis de cocaína preparadas para su venta.

Así, y con la colaboración de distintas Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Olivenza, se llevó a cabo el registro de dos domicilios, dos establecimiento públicos y un garaje, en los que agentes intervinieron además de una pequeña cantidad de cocaína, 72 gramos de hachís y sustancia química para corte.

Tamién encontraron una báscula de precisión, libreta con anotaciones de ventas relacionadas con el comercio clandestino de la droga, cerca de 100 cartones y 348 cajetillas de tabaco sin timbrar de diferentes marcas, un kilo de picadura y 22.000 tubos de cigarros vacíos, además de 2.175 euros que supuestamente habrían obtenidos del tráfico de sustancias estupefacientes, así como dos vehículos de alta gama.

Con las pruebas incriminatorias, se detuvo a los propietarios de los establecimientos comerciales y la investigación de una tercera persona, a los que se les considera presuntos autores de delito contra la salud pública al traficar con droga y organización delictiva.

Ahora, la Guardia Civil investiga la supuesta implicación también en un delito de blanqueo de capitales.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su libertad con cargos.