Detenida una pareja por robar un maletín con 110.000 euros en una vivienda de Almendralejo

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer de 33 y 37 años de edad acusados de robar un maletín que contenía 110.000 euros de una vivienda de la localidad pacense de Almendralejo, que no presentaba signos de haber sido forzada.

Fue la propia víctima la que denunció el pasado mes de en la Comisaria de Almendralejo que desconocidos habían accedido a su domicilio, que no presentaba signos de forzamiento, y robaron un maletín que contenía 110.000euro, procedentes de la venta de un inmueble.

De las investigaciones se hizo cargo el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Almendralejo, quienes entre las gestiones tomaron declaración nuevamente a la víctima, quien señaló haber recibido una llamada, en la que le aseguraban poder recuperar su dinero si no alertaba a la policía.

Ante esta situación, los agentes centraron las investigaciones en el entorno de la víctima, y llegaron a una pareja, familiares de una mujer empleada de hogar, quienes habrían realizado un elevado número de ingresos bancarios en una cuenta a su nombre, correspondiendo el importe total, casi con la cantidad robada en el domicilio, motivo por el que solicitaron a la Autoridad Judicial el bloqueo de dicha cuenta.

Con toda la información recabada, los agentes procedieron a la localización y posterior detención de los dos investigados, en este caso por su presunta autoría de un delito de robo con fuerza en domicilio y blanqueo de capitales.

En la actuación, los investigadores recuperaron casi la totalidad del dinero sustraído del interior del domicilio, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Los detenidos son un nombre y una mujer de 33 y 37 años, tras la tramitación del atestado, se dio cuenta de todas las investigaciones a la Autoridad Judicial pertinente.