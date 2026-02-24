Detenidas tres personas por robos y hurtos en establecimientos comerciales de Jarandilla de la Vera

Efectos intervenidos - GUARIDA CIVIL

CÁCERES, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Roca de Navalmoral de la Mata y al Puesto de Jarandilla de la Vera, han detenido a tres personas como supuestas autoras de los delitos de robo con intimidación y hurto cometidos en establecimientos comerciales de esta última localidad.

Uno de ellos ha sido detenido, además, en base a una requisitoria judicial de detención en vigor, ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, día 20, cuando se tuvo conocimiento de que dos personas, un hombre y una mujer, habían sido sorprendidas sustrayendo productos en un establecimiento de alimentación de dicha localidad, quienes consiguieron abandonarlo.

Esta información fue facilitada a los agentes en servicio, quienes obtuvieron datos relacionados con la apariencia física de los sospechosos, para lo cual se contó con la colaboración de agentes de Policía Local de la localidad, y se inició un dispositivo de búsqueda para localizarlos.

Los agentes consiguieron localizarles en otro establecimiento de alimentación de la misma localidad y los trabajadores de este segundo manifestaron que habían observado a estas personas sustrayendo diversos artículos y que, al ser sorprendidas, empujaron a una trabajadora para huir del lugar.

Tras la identificación de estas personas, un hombre y una mujer de 34 y 50 años, respectivamente, los agentes realizaron un cacheo superficial al varón, y localizaron entre sus pertenencias numerosos productos escondidos.

En el momento de informar a la mujer de la necesidad de realizarle un cacheo, a los mismos efectos, esta extrajo, también, del interior de una faja, numerosos productos que en ella escondía.

Se da la circunstancia de que el hombre tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda y detención emitida por un juzgado andaluz.

Asimismo, los agentes identificaron a un tercer hombre, de 51 años, que se encontraba en las inmediaciones del establecimiento comercial, estacionado junto a un vehículo, quien presuntamente realizaba labores de vigilancia exterior y esperaba al resto para abandonar el lugar de los hechos.

Finalmente, los tres implicados han sido detenidos como supuestos autores de los delitos de robo con intimidación, hurto y, en uno de los casos, por requisitoria judicial en vigor.

Entre los efectos recuperados se encontraban productos de alto valor económico como blíster de entrecot, quesos, chorizos y salchichones ibéricos, tortas, cremas o desodorantes, entre otros, valorados todo ello en cerca de 700 euros.