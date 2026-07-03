Detenidas tres personas por tráfico de drogas en dos actuaciones diferentes en la provincia de Cáceres

Droga intervenida - GUARIDA CIVIL

CÁCERES, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, dos de 28 y otro de 30 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas en dos actuaciones diferentes desarrolladas en la provincia de Cáceres.

La primera tuvo lugar el pasado día 24 de junio en una vía de acceso a la localidad de Navalmoral de la Mata, donde los agentes habían establecido un control de seguridad ciudadana y el conductor de un vehículo, al percatarse de su presencia, hizo amagos de detenerse en el arcén con el fin de zafarse del mismo.

Los agentes, al observar este comportamiento, interceptaron el turismo en el que viajaban dos personas y, al aproximarse al mismo, vieron cómo uno de sus ellos abría la puerta y tiraba dos bolsitas, las cuales contenían 138 dosis de cocaína dispuestas para su supuesta venta.

Además, después de identificar a los dos ocupantes del vehículo y cachear superficialmente a ambos, comprobaron que el copiloto portaba cerca de 17 gramos de hachís.

Por este motivo, ambos hombres fueron detenidos por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Al conductor, a quien le constaba también una requisitoria judicial de detención, se le atribuye a su vez la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, dado que carecía de permiso de conducir en vigor por la pérdida total de puntos.

Por su parte, la segunda actuación se desarrolló el pasado 30 de junio en el término municipal de Trujillo y, en este caso, los agentes dieron el alto a un vehículo y, al observar el comportamiento de su conductor, registraron el mismo.

En él hallaron un bolso que contenía pequeñas bolsitas de cocaína dosificada para su supuesta venta. En total, se trataba de 170 dosis de cocaína que fueron aprehendidas.

Ante este hallazgo, los agentes detuvieron al hombre, de 28 años, por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Las diligencias policiales instruidas a tales efectos han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Trujillo (Cáceres), respectivamente.