Detenido en Badajoz por estafar a una expareja con la creación de dos empresas en Portugal a su nombre

Agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años en Badajoz como presunto autor de la estafa a una expareja, con la creación de dos empresas en Portugal a su nombre.

Fue la propia víctima la que denunció ante la Policía Nacional de Badajoz que la Agencia Tributaria española le había informado de la existencia de una empresa en Portugal a su nombre, que estaba sin declarar.

De estas investigaciones se hizo cargo el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, quienes a través de gestiones con autoridades de España y Portugal, en el país vecino le confirmaron que la denunciante disponía de dos empresas a su nombre y figuraba como administradora única.

Los agentes tomaron nuevamente declaración a la víctima, quien confirmó que fue engañada por una antigua pareja, quien le pidió la firma de varios documentos, con la supuesta contratación como dependienta en una tienda de Portugal si bien, los investigadores le informaron en ese momento que lo que realmente había firmado era la creación de dos empresas.

En este momento fue plenamente identificado el presunto responsable del delito, que fue detenido el pasado 8 de julio, acusado de los delitos de estafa y falsedad documental.

El detenido es un hombre de 47 años, con numerosos antecedentes por hechos similares, quien tras la tramitación del pertinente atestado se dio cuenta de todas las investigaciones a la Autoridad Judicial competente.