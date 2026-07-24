Detenido en Cáceres por amenazar a una mujer con una navaja e incitar a su perro a atacar a la policía

CÁCERES, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 21 de julio a un hombre de 57 años por amenazar a una mujer con una navaja e incitar a su perro a atacar a los agentes intervinientes.

Así, se le acusa de ser el presunto autor de un delito de amenazas graves, atentado a agente de la autoridad, desobediencia grave y daños en vehículo policial.

Los hechos ocurrieron cuando una dotación de Seguridad Ciudadana realizaba labores de prevención por la calle Colombia de la capital cacereña y observaron a un varón, acompañado de un perro de grandes dimensiones, que empuñaba una navaja y amenazando a una mujer mientras profería insultos hacia ella.

Los policías intervinieron de inmediato para proteger a la víctima, momento en el cual el sospechoso ordenó a su perro de forma directa, que atacara a los actuantes.

Así, y siguiendo el animal las órdenes de su dueño, atacó a ambos agentes, infligiéndoles diversas heridas y laceraciones en varias partes del cuerpo, por las que posteriormente tuvieron que recibir asistencia sanitaria, ha informado en nota de prensa la Policía Nacional.

Los agentes lograron detener al autor de los hechos, quien durante toda la intervención mantuvo una actitud "violenta, obstinada y de total desobediencia", ya que dañó incluso el coche policial durante su traslado hacia la comisaría.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Cáceres, activaron el protocolo correspondiente para la recogida del animal, que fue trasladado al Refugio de Animales 'San Jorge', donde permanece bajo la supervisión de las autoridades de Sanidad Animal.

El detenido es un varón de 57 años de edad, "reincidente y violento" que, tras la tramitación del pertinente atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su puesta en libertad.