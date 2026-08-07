Detenido un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un ciclista que resultó herido grave en Talayuela

La Guardia Civil investiga en el lugar del accidente - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 76 años que se dio a la fuga tras atropellar con su vehículo a un ciclista este pasado jueves, 6 de agosto, en el término municipal de Talayuela (Cáceres).

La investigación comenzó tras recibir el aviso la Central 112 de un accidente en el Camino General nº 8, consistente en el atropello a un ciclista.

En el lugar se encontraban dos ciclistas, uno de ellos herido grave. Los agentes realizaron una inspección ocular del lugar del siniestro, mientras que el otro ciclista confirmó la implicación de un tercer vehículo que había abandonado la escena sin prestar auxilio.

En ese momento el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Cáceres, junto con el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) iniciaron una investigación encaminada a la localización del vehículo y de su conductor, presuntamente implicado en el siniestro vial.

Los investigadores contaron la colaboración de un equipo de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local de Talayuela. Fruto de sus actuaciones se pudo localizar al conductor ausentado en su domicilio, en una finca próxima al lugar donde se produjo el siniestro vial, teniendo ya el turismo implicado guardado en el garaje.

El vehículo presentaba daños y vestigios compatibles con el impacto, así como el propio conductor acabó reconociendo ante los agentes haber colisionado contra una bicicleta y haber huido del lugar. Los agentes sometieron al conductor a las pruebas reglamentarias de detección de alcohol y drogas, con resultado negativo en ambos casos.

A continuación se procedió a su detención y una vez confeccionadas las correspondientes diligencias policiales por lesiones por imprudencia grave y omisión del deber de socorro al ciclista atropellado, quedó en libertad con cargos.

El Código Penal tipifica este tipo de conductas como (Art.195) Omisión del deber de socorro de 3 meses a 4 años, variando en función de las características especiales del siniestro vial. (Art.152) Lesiones por imprudencia grave, castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años y con penas accesorias de privación del derecho a conducir de 1 a 4 años entre otras.

La Guardia Civil recuerda a todos los usuarios de la vía la importancia vital de mantener una conducta responsable y solidaria en las carreteras. Asimismo, subraya la obligación legal y moral de auxilio de todo ciudadano a detenerse tras presenciar o verse implicado en un siniestro vial, un mandato estricto del Código Penal.

Asimismo, subraya que abandonar el lugar del accidente puede costar la vida a los heridos. La rápida activación de los servicios de emergencia reduce drásticamente las consecuencias de las lesiones y la mortalidad.

Recuerda asimismo la Guardia Civil que ante cualquier siniestro, hay que detener el vehículo en un lugar seguro sin generar nuevos riesgos (Proteger), llamar inmediatamente a emergencias a través del 112 o al 062 de la Guardia Civil (Avisar) y prestar la ayuda básica que sea posible a las víctimas (Socorrer).