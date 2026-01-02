Un detenido cuando intentaba robar en un local en Almendralejo tras romper un cristal con una alcantarilla

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo han detenido el pasado día 31 de diciembre a un varón como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de dicha localidad pacense tras romper un cristal con una alcantarilla.

La madrugada del pasado 31 de diciembre se recibía en la Sala CIMACC 091 una llamada indicando que en la calle Santa Marta de Alemndralejo se había oído un fuerte ruido del que se desconocía su procedencia.

Al lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional observando como el cristal del establecimiento se encontraba fracturado, al parecer con la rejilla de una alcantarilla que seguía próximo al lugar.

Los agentes iluminar el interior del establecimiento detectando que en su interior se encontraba una persona que al percatarse de la presencia policial intentó ocultarse, sin éxito, saliendo acto seguido por el hueco del cristal fracturado, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los agentes lo detuvieron por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, y lo trasladaron posteriormente a dependencias policiales para la instrucción del pertinente atestado.

El detenido, varón de 26 años de edad, quien cuenta con antecedentes anteriores, tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.