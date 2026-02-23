Un detenido por forzar seis vehículos en Plasencia para robar las baterías

Imagen del detenido custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado día 17 de febrero a un hombre de 46 años como presunto responsable de robos con fuerza en seis vehículos para llevarse las baterías.

Los hechos sucedieron sobre las 23,00 horas en la Avenida de Ambroz de la ciudad de Plasencia, donde los agentes sorprendieron a un varón cuando manipulaba la zona frontal de un vehículo y que al percatarse de la presencia policial, trató de esconderse.

Los agentes procedieron a la identificación del sospechoso y a realizar una batida por las zonas cercanas, comprobando que entre sus pertenencias portaba un maletín con herramientas, un saco y una batería de coche que presuntamente pudiera pertenecer al vehículo que previamente había estado manipulando, localizando además a otros tres vehículos que habían sido forzados, procediendo a la detención del presunto responsable de cuatro delitos de robo con fuerza en vehículo.

Los investigadores del grupo local de policía judicial continuaron las gestiones, determinando que se trataba de un persona "bastante conocida" para ellos, por la comisión de hechos similares y con las mismas características, pudiendo esclarecer e imputarle otros dos delitos más por robo con fuerza en vehículo, indica la Policía en una nota de prensa.

El detenido es un varón de 46 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, a quien se le imputan un total de seis robos con fuerza en vehículo, quien tras la instrucción del pertinente atestado policial ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.