Detenido un hombre de 30 años acusado del atraco a una gasolinera de La Vera en febrero armado con un pistola falsa

Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor del atraco, el pasado mes de febrero, a una gasolinera de la comarca cacereña de La Vera, en la que amenazó a la empleada con una pistola simulada.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero cuando un individuo accedió al establecimiento con el rostro oculto por una capucha, una bufanda tubular y gafas de sol, y una vez en el interior, amenazó con una pistola simulada a la empleada que se encontraba trabajando y consiguió hacerse con 1.100 euros antes de abandonar el lugar huyendo a la carrera.

Tras conocer lo sucedido, los agentes se desplazaron hasta la gasolinera, donde realizaron una inspección técnico-ocular, recogieron indicios y tomaron declaración a la víctima para tratar de esclarecer el hecho delictivo.

Las distintas actuaciones de investigación realizadas por los investigadores, permitieron identificar al presunto autor y avanzar hasta la fase final de la operación, que ha culminado con su reciente detención, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Además, los agentes han recuperado la supuesta arma que habría sido utilizada durante el robo, una réplica fiel a un arma de fuego corta.

Una vez detenido, el hombre ha sido puesto a disposición de la Sección de Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata para continuación de las diligencias judiciales.