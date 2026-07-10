Detenido un hombre tras ser descubierto en un control en Alcuéscar con cerca de 100 gramos de polen de hachís

Droga incautada en Alcuéscar (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser interceptado en Alcuéscar (Cáceres) portando cerca de 100 gramos de polen de hachís.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 8 de julio, durante un control preventivo de seguridad ciudadana establecido en Alcuéscar. Los agentes observaron la presencia en la zona de un varón, conocido por estos, quien ya había sido detenido en otra ocasión por hechos relacionados con la salud pública (cultivo de drogas), además de haber sido identificado en numerosas ocasiones portando sustancias estupefacientes en la vía pública.

La actitud mostrada por el hombre al percatarse de la presencia de los agentes, desembocó en su posterior identificación y en un registro de sus pertenencias que llevó a la localización de una tableta de hachís que este ocultaba.

Un pesaje posterior de la sustancia reveló que se trataba de cerca de 100 gramos de polen de hachís, lo que supuso la detención del hombre ante la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.