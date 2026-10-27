Detenido en Malpartida de Plasencia por llevarse un camión de la empresa en la que acababa de ser despedido

Un coche de la Guardia Civil tras el camión supuestamente sustraído. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Malpartida de Plasencia (Cáceres) a un hombre como supuesto autor de un delito de hurto de uso de vehículo a motor, tras localizar un camión cuya sustracción había sido denunciada por la empresa propietaria en la localidad toledana de Talavera de la Reina.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, 26 de octubre, cuando el conductor, que hasta ese momento trabajaba para la empresa propietaria del vehículo, se negó presuntamente a entregar las llaves del camión tras comunicarle la finalización de su relación laboral. A continuación, se habría marchado del lugar conduciendo el vehículo.

Ante la posibilidad de que el camión estuviera circulando por la autovía A-5 en dirección a la provincia de Cáceres, los responsables de la empresa alertaron a la Guardia Civil, facilitando la información necesaria para tratar de localizarlo.

La rápida comunicación de estos hechos permitió a las patrullas de la Guardia Civil iniciar las gestiones para su localización y establecer un dispositivo de búsqueda. Finalmente, el camión fue interceptado en la autovía EX-A1, dentro del término municipal de Malpartida de Plasencia.

Una vez comprobada la documentación del vehículo y la identidad de su conductor, los agentes procedieron a la detención de este último, un varón, con domicilio en Portugal, como supuesto autor de un delito de hurto de uso de vehículo a motor.

La actuación permitió recuperar el camión y poner fin a su utilización no autorizada, gracias a la rápida comunicación de los hechos por parte de la empresa propietaria y a la intervención de las patrullas de la Guardia Civil.