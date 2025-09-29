Detenido en Moraleja por segunda vez en una semana con 2.775 dosis de cocaína preparadas para su venta

MORALEJA (CÁCERES), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad cacereña de Moraleja a un hombre que portaba 2.775 dosis de cocaína listas para su supuesta venta y distribución, y que ya había sido detenido unos días antes también con la misma sustancia.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 26 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil que patrullaban por el término municipal de Moraleja observaron la llegada de un vehículo del que descendieron dos personas, una de ellas, conocida por los agentes por sus antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, portaba un bote de cristal de grandes dimensiones.

Ambos individuos accedieron a una caseta del lugar, dejando la puerta abierta, lo que permitió a los agentes comprobar cómo uno de ellos manipulaba y dosificaba una sustancia de color blanco, supuestamente cocaína, por lo que este hombre fue identificado, y se comprobó que estaba manipulando cocaína, por lo que fue detenido.

Los agentes incautaron 2.775 dosis de cocaína presentada en formato roca, además de dos envoltorios dosificados con 6 gramos de la misma sustancia, una báscula de precisión, numerosos plásticos preparados para la confección de dosis, un cuchillo de grandes dimensiones y 585 euros en efectivo, supuestamente procedentes del tráfico de drogas, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

DETENIDO LA SEMANA ANTERIOR

Apenas unos días antes, el 20 de septiembre, este mismo hombre ya había sido detenido por la Guardia Civil al ser sorprendido cuando circulaba en un vehículo con 33 pequeños envoltorios de cocaína dispuestos para su supuesta venta y distribución, lo que supuso que fuera detenido, y puesto disposición de la autoridad judicial, como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, el detenido, junto con la droga incautada, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Coria, como supuesto autor de un nuevo delito contra la salud pública, por tráfico de drogas