Detenido en Plasencia por simular ser víctima de una estafa de más de 8.000 euros

PLASENCIA (CÁCERES), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la comisaría de Plasencia, han detenido el pasado 10 de septiembre a un hombre por simular ser víctima de una estafa de más de 8.000 euros.

La investigación comenzó a principios de julio, cuando este hombre presentó una denuncia en la comisaría placentina en la que manifestó haber sido víctima de numerosos cargos en su cuenta bancaria por un total de 8.584 euros.

Los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, tales como solicitud de movimientos bancarios y análisis de cuentas, dando como resultado la comprobación de que los cargos habían sido realizados por el propio denunciante, procediendo a su detención.

El detenido, un hombre de 30 años de edad, fue trasladado a dependencias policiales para tramitar el correspondiente atestado, ha informado en nota de prensa la Policía Nacional.