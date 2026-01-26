Detenido por el robo en el interior de cinco vehículos en Granja de Torrehermosa

Vehículo - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Granja de Torrehermosa como presunto autor de los delitos de robo en el interior de cinco vehículos.

Desde finales del mes de noviembre, la Guardia investigaba los robos en el interior de vehículos que se hallaban estacionados en la vía pública de la misma localidad.

El autor de las acciones delictivas tras forzar la puerta de acceso, se adentraba en su interior para apoderarse de todo tipo de documentación personal, así como otros efectos de valor que pudiera encontrar en ellos.

De las gestiones practicadas durante el transcurso de la investigación y revisión de imágenes, se pudo averiguar la identidad del supuesto autor de los hechos, que resultó ser uno de sus vecinos, conocido por los agentes por su amplio historial delictivo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En base a los indicios obtenidos y pruebas incriminatorias, este miércoles pasado fue localizado en su lugar de residencia y, una vez trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le instruyeron diligencias por la comisión de los robos hasta en cinco vehículos.

Estas diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena y ahora la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de averiguar si pudiera estar implicado en otros hechos de similares características.