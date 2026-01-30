Detenido un varón que partió de Plasencia con más de 200 gramos de cocaína en roca

Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL

PLASENCIA (CÁCERES)

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Plasencia, han detenido este pasado lunes, día 26, a un varón por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, al ser interceptado en Béjar con más de 200 gramos de cocaína en roca.

La denominada 'Operación Ibiza' se inició a principios de año enmarcada dentro de los distintos planes operativos de la propia comisaría para la prevención y represión del tráfico de drogas en la ciudad.

En esta ocasión los investigadores, pertenecientes al grupo de policía judicial de Plasencia, centraron las investigaciones en una persona "de sobra conocida por los agentes por su dedicación a la distribución a mediana escala de la localidad y alrededores".

De esta forma, los agentes se percataron de que el individuo comenzó la marcha en un vehículo tomando, como en otras ocasiones diferentes, medidas de seguridad para evitar las posibles acciones policiales.

Durante el seguimiento, el investigado, que continuaba tomando medidas de seguridad, salió de Plasencia en dirección a Salamanca, motivo que llevo a los agentes a pensar que estaría llevando a cabo un porte de algún tipo de sustancia a alguna localidad cercana.

Así, observaron cómo el vehículo se desviaba hacia Béjar (Salamanca) y solicitaron colaboración a la brigada local de seguridad ciudadana de Policía Nacional en Béjar.

Una vez interceptado el turismo en cuestión, los agentes del grupo de estupefacientes de Plasencia realizaron una inspección del interior del mismo y localizaron en una bolsa bajo el volante una sustancia que reaccionó ante el narco-test como cocaína y que arrojó un peso de 205 gramos.

Tras eso, fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, siendo trasladado posteriormente hasta la Comisaría de Plasencia con la preceptiva autorización judicial.

El detenido es un varón de 35 años de edad, cuenta con antecedentes anteriores por hechos similares y, tras la tramitación del pertinente atestado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.