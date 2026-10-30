Los detenidos en Cerro de Reyes de Badajoz tienen 22 y 24 años y fueron intervenidas armas, munición y cocaína

Material intervenido - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, detuvieron este pasado jueves dos hombres de 22 y 24 años en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, como presuntos responsables de los delitos de tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal organizado y contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

La denominada 'Operación Debut' está enmarcada en los planes operativos establecidos por la Comisaría Provincial de Badajoz, dirigida por el grupo de delitos contra las personas de la Brigada Provincial de Policía Judicial, con motivo de los hechos violentos que se vienen sucediendo en la ciudad en los últimos meses.

Por estos motivos, tras la consecución de diferentes investigaciones que se continúan llevando a cabo, la madrugada del pasado 29 de octubre, se procedió, con la preceptiva autorización judicial, a la entrada y registro de un domicilio de la barriada del Cerro de Reyes, lugar en el que se intervinieron armas largas, munición y sustancia estupefaciente, deteniendo 'in situ' a dos hombres como presuntos responsables de estos ilícitos.

Cabe destacar que la delegada del Gobierno, María Teresa Macías, avanzó algunos detalles de la operación este pasado jueves a preguntas de los medios de comunicación.

RELACIÓN DE EFECTOS INTERVENIDOS

Entre los efectos intervenidos, se encontraban una escopeta de cañones superpuesta marca Browning, una escopeta de cartuchos marca Benelli, un subfusil marca FN y cuatro cargadores metálicos para munición 9mm.

Además de una mochila de cuero que contenía 124 cartuchos semimetálicos del calibre 12, 156 cartuchos metálicos del calibre 9mm, un chaleco antibalas, una navaja, dos pasamontañas, dos cámaras de videovigilancia, varios dispositivos móviles y 85 gramos de cocaína.

El operativo, ha sido dirigido por el grupo de delitos contra las personas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, que ha contado con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la propia comisaría.

Los detenidos cuentan con antecedentes anteriores por hechos similares y, tras la instrucción del pertinente atestado, han sido puestos a disposición judicial, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.