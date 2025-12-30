Detenidos en Trujillo dos residentes en Huelva tras arrojar desde un coche una mochila con 6 cabezas de corzo

Detención por caza furtiva - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres han detenido a dos hombres (residentes en la provincia de Huelva) como supuestos autores de un delito contra la flora y fauna, en su modalidad de caza furtiva, tras la localización de seis cabezas de corzo en el interior de una mochila abandonada en la cuneta de la autovía A-5, a la altura del término municipal de Trujillo (Cáceres).

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que realizaban un control de vehículos en dicha autovía fueron alertados de que desde un vehículo se había arrojado una mochila a la cuneta.

Tras su recuperación, se comprobó que en su interior contenía seis cabezas de corzo. Efectivos del Seprona realizaron una inspección ocular verificando que las cabezas habían sido decapitadas recientemente.

Además, observaron que cinco de los trofeos intervenidos aún no habían iniciado el proceso de descorreado, conservando la piel que recubre las astas.

Los agentes llevaron a cabo diversas gestiones para esclarecer lo ocurrido y lograron reconstruir la secuencia de los hechos, identificando a un turismo de color blanco y pequeñas dimensiones desde el que se había arrojado la mochila con los restos animales y que, "con alta probabilidad", habría cometido el delito en Castilla y León, donde la especie se encontraba en periodo de veda desde mediados de febrero hasta el 1 de abril, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Fruto de la investigación, los agentes han podido finalmente identificar a los ocupantes del turismo, dos hombres residentes en la provincia de Huelva, apuntando las pesquisas practicadas a que habrían realizado un viaje de ida y vuelta con el único propósito de llevar a cabo la actividad furtiva y al detectar la existencia de un control policial, se habrían deshecho de las cabezas arrojándolas a la vía pública.

Por estos hechos, por los que se estiman unos daños económicos de más de 21.000 euros, los agentes del Seprona han detenido a los dos hombres como supuestos autores de un delito contra la flora y fauna, en su modalidad de caza furtiva, y que pueden enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años o a multa de ocho a 24 meses, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante un periodo de dos a cinco años.

Dichas penas podrían verse agravadas si los hechos se hubieran cometido en periodo de veda, con el consiguiente perjuicio para la biodiversidad y el ciclo reproductivo de la especie.