Detienen a un hombre en Talavera la Real por quebrantar una orden de alejamiento de su pareja

Archivo - Un agente de Policía Local de Talavera la Real. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL - Archivo

El detenido ya ha ingresado en prisión

TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Talavera la Real ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la administración de justicia, tras sorprenderle incumpliendo una orden de Alejamiento que poseía sobre su pareja, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión.

A través de un comunicado, la jefatura de la Policía Local de Talavera la Real señala que los hechos ocurrieron el pasado jueves, en torno a las 19,00 horas, en la Avenida de Extremadura de la localidad pacense.

Es en ese momento en el que los agentes, que se encontraban realizando funciones propias de su cargo, tuvieron conocimiento de que un hombre podría haber entrado en el domicilio de su pareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento en vigor.

Tras realizar las averiguaciones oportunas, los componentes de la patrulla pudieron comprobar que el varón se encontraba en el interior del domicilio, donde también se encontraba la mujer sobre la que tenía la medida de protección, y procedieron a la detención del varón por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Los agentes trasladaron al detenido a la jefatura de la Policía Local, donde instruyeron la diligencias policiales oportunas como presunto autor de un delito contra la administración de justicia.

Tras finalizar las diligencias policiales, el hombre fue entregado a la Guardia Civil de Talavera la Real, quien lo puso a disposición de la autoridad judicial en la mañana de este viernes, decretando la autoridad su ingreso en prisión.