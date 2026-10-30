La Diputación de Badajoz aprueba el plan para inversiones en municipios con 30 millones y el de grandes ciudades con 5

El pleno de la Diputación de Badajoz guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz celebrado este viernes, día 30, correspondiente al mes de octubre ha aprobado por unanimidad de PSOE y PP la creación de dos planes, uno de ellos denominado Futuro y dotado de 30 millones de euros para acometer inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores.

El segundo, el Plan Provincial de Grandes Ciudades, tiene una dotación de 5 millones de euros para infraestructuras deportivas en los cinco municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes, que son Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena.

El vicepresidente primero y portavoz del PSOE, Juan María Delfa, ha detallado en relación al primero que es un nuevo plan provincial dotado de 30 millones para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales menores y que nace con el objetivo de poner recursos económicos a disposición de los ayuntamientos para que puedan invertir, atender las necesidades de sus vecinos y mejorar la calidad de vida de los municipios.

"Cuando hablamos de política provincial, hablamos de dar respuestas concretas a las necesidades de nuestros pueblos, hablamos de mejorar los servicios públicos, de renovar nuestras infraestructuras, de acometer actuaciones necesarias y de facilitar que los ayuntamientos puedan desarrollar sus proyectos sin que sus recursos económicos sean un obstáculo", ha señalado, para precisar que eso es lo que representa este plan, que "no es simplemente una partida presupuestaria" sino "una nueva apuesta" por el municipalismo y la autonomía local.

También por la capacidad de los ayuntamientos para decidir qué inversiones son prioritarias para sus pueblos, según Delfa, que ha defendido la aprobación del plan "convencido" de que invertir en los municipios es hacerlo en la provincia, cuyo futuro se construye apoyando a las localidades y garantizado que cada pueblo tenga herramientas para avanzar.

El portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha anunciado el voto favorable a ambos planes, y ha reafirmado que los 'populares' "siempre" han estado a favor de aquellas ayudas de la institución provincial dirigidas a los municipios, "sobre todo" para redundar en mejores servicios e infraestructuras en cada uno de los rincones del territorio provincial.

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