Diputación de Badajoz asiste en Francia a un encuentro del proyecto Digin Europe sobre integración de grupos vulnerables

La Diputación de Badajoz ha asistido en Bordeaux a la celebración del primer encuentro de los socios del proyecto Digin Europe. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha asistido en Bordeaux a la celebración del primer encuentro de los socios del proyecto Digin Europe con el objetivo reunir la experiencia y los puntos de vista de los socios de Burdeos Metrópoli (Francia), Ática (Grecia), la Región de Podkarpackie (Polonia), Zenica-Doboj (Bosnia-Herzegovina), Diputación de Badajoz (España) y el Condado de Vestland (Noruega) para lograr una sociedad "más inclusiva" y cómo mejorar las políticas para garantizar que los grupos vulnerables, como las personas mayores o la población de bajos ingresos, estén adecuadamente integrados en la sociedad digital.

En el contexto de la transición digital, la e inclusión es una condición previa para la inclusión social, por lo que el proyecto también aborda la inclusión en áreas específicas como el acceso al mercado laboral o a los servicios sociales, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Digin Europe pretende mejorar los seis instrumentos de política seleccionados con un objetivo estratégico final, en concreto, garantizar que las poblaciones vulnerables a las que están dirigidos estos instrumentos se beneficien de las estrategias y hojas de ruta revisadas.