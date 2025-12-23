La Diputación de Badajoz desaloja a sus empleados tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles"

Dipositivo de seguridad junto a la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz se ha visto obligada a desalojar en torno a las 14,00 horas de este martes a los empleados presentes en el palacio provincial en la capital pacense tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles".

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados, según ha detallado la institución provincial.

Asimismo, se estaba a la espera de la llegada de agentes Tedax, especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado en declaraciones a Europa Press que tienen un dispositivo de seguridad establecido en la Diputación Provincial de Badajoz, en la calle del Obispo y aledaños, con la participación también de la Policía Local.

Al mismo tiempo, han señalado que los Tedax también están "en el sitio" pero que no pueden aportar más datos como el origen del mismo, dado que están "trabajando en el lugar ahora mismo".