Actividades de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado este viernes, día 20, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones sin fines de lucro y fundaciones de la provincia para la organización de actividades educativas y culturales, así como fiestas populares, durante 2027.

La iniciativa cuenta con una dotación económica máxima de 425.000 euros y contempla ayudas de hasta 6.000 euros por proyecto.

La convocatoria, impulsada a través del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, tiene como objetivo respaldar las iniciativas del tejido asociativo que contribuyan a la promoción y divulgación de la cultura y la educación, la creación de nuevos públicos, la formación y el acercamiento de las propuestas educativas y culturales a la ciudadanía, así como a la celebración de fiestas populares en los municipios de la provincia.

El presupuesto se distribuye en tres líneas de actuación: 350.000 euros para actividades de promoción cultural, 45.000 euros para promoción educativa y 30.000 euros para la celebración de fiestas populares, indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las asociaciones sin fines de lucro y fundaciones con fines culturales y educativos que tengan su domicilio social en la provincia de Badajoz o dispongan de una delegación permanente en ella, estén legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y contemplen entre sus fines la realización de actividades culturales o educativas.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud para el desarrollo de un proyecto, que deberá ejecutarse en la provincia a lo largo del año 2027. El importe máximo de la subvención será de 6.000 euros y su concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios como la trayectoria de la entidad, la calidad del proyecto presentado y las prioridades de la institución provincial.

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