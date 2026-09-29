La Diputación de Badajoz destina más de 83.000 euros a 29 proyectos para fomentar la igualdad en municipios rurales

Material para fomento de la igualdad - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publica este martes, día 29, la resolución de la convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz destinadas a entidades sin ánimo de lucro de localidades de menos de 20.000 habitantes.

La convocatoria tiene como objetivo respaldar acciones que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y faciliten la participación social.

En total, el Área de Igualdad propone subvencionar 29 proyectos con una cuantía global de 83.175,68 euros. De las 34 solicitudes presentadas, 29 han superado la valoración realizada por la Comisión y 22 de ellas alcanzan la cuantía máxima de 3.000 euros.

Las iniciativas seleccionadas muestran la diversidad de ámbitos desde los que las asociaciones trabajan para avanzar hacia pueblos más igualitarios, incorporando propuestas culturales, educativas, sociales y relacionadas con el bienestar y la participación ciudadana.

Entre los proyectos figuran iniciativas como 'Teatro con M', 'Feminario literario II', 'Puntadas por la igualdad 3' y 'Laboratorio de juegos feministas 2.0', que utilizan la cultura y la creatividad como herramientas para abordar la igualdad, explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

También tienen un papel destacado las propuestas vinculadas al patrimonio y la memoria, entre ellas 'Zurbarán en mil piezas de luz II. Ruta del mosaico, memorias y redes de igualdad', que ha sido el proyecto mejor valorado, con 96 puntos, y 'Recuperando las voces de las mujeres rurales'.

La convocatoria incluye, asimismo, proyectos dirigidos a niños y jóvenes, como 'Mi pequeña astronauta: crecer sin estereotipos en La Siberia' y 'Palabras que pesan', así como iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías y el bienestar, entre ellas 'Redes sociales e igualdad en el medio rural', 'Femitecas rurales' y un taller de mindfulness y gestión emocional con perspectiva de género.

La diversidad también está presente en proyectos como la segunda edición de 'Soy mujer y tengo esclerosis múltiple' y las jornadas 'Rromnia Sastipen', centradas en la salud, el liderazgo y la participación de las mujeres gitanas rurales.

Con esta convocatoria, la Diputación de Badajoz reconoce y respalda el trabajo que desarrollan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en los municipios de menor población, contribuyendo a generar espacios de participación y oportunidades en el medio rural.

Las subvenciones permiten acompañar iniciativas que, desde distintos ámbitos y adaptadas a las características de cada localidad, trabajan para que la igualdad de oportunidades forme parte de la vida cotidiana de los pueblos de la provincia.

Así, la diputación pacense defiende que la igualdad se construye en cada localidad, y que estas iniciativas representan el "compromiso" de las asociaciones del medio rural con la creación de comunidades "más igualitarias y participativas".