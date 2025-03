La Diputación de Badajoz distingue con sus premios de igualdad a Pepa Bueno, Atalaya o Gestorex

BADAJOZ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha entregado este viernes los premios 'Nuestra Provincia por la Igualdad', que han reconocido a la periodista Pepa Bueno como 'Pionera de la provincia', al Ayuntamiento de Atalaya con su proyecto 'El club de las gafas violetas' en torno a la educación como clave para construir una sociedad más justa e igualitaria; o a la productora audiovisual Gestorex ubicada en Calamonte y que ha implantado su propio plan de igualdad pese a no tener obligación legal.

También se ha reconocido el papel de la juventud en la consecución de la igualdad a través de la cultura o la educación y, en concreto, a la Asociación Molamanta-Teatro, formada por jóvenes alumnos del IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada; al alumnado del IES Pomar de Jerez de los Caballeros que forma parte del 'Teen Pomar'; y al IES Santa Eulalia de Mérida con el Premio 'Charo Cordero' por su iniciativa 'We can do it'.

El Hospital Centro Vivo ha sido sede de la entrega de estos galardones que reconocen el trabajo desarrollado en favor de los derechos de las mujeres, en la lucha contra la discriminación por razón de sexo y en la contribución a la consecución de la igualdad de oportunidades, en el que Pepa Bueno ha recordado que este sábado se cumplirán siete años de aquel 8 de marzo del 2018, "cuando España asombró al mundo" y mujeres de todas las edades, ideologías y clases sociales salieron a la calle "empujadas por las jóvenes".

Ella había ido a las manifestaciones del 8M "prácticamente" toda su vida pero no eran muchas y en los últimos años cada vez menos, "porque la igualdad legal que tenemos reconocida ya en buena parte de occidente, y en España particularmente, suele confundirse con la igualdad real y hay un trecho enorme y eso había ido desmovilizando al movimiento feminista".

Sin embargo, en 2018 se dio dicha "explosión" en la que fueron las jóvenes quienes le dieron ese impulso y revitalización al movimiento feminista y tanto las de 20 como las de 30 años, educadas por sus madres como ciudadanas libres e iguales, pero que no querían pasar miedo por la calle por la noche, o al estar trabajando y tener el segundo o primer hijo vieron cómo sus carreras se "estancaban", respectivamente. "Ellas fueron las que le dieron aquel empujón extraordinario al pico de esa ola feminista", ha señalado.

Posteriormente, ha explicado que "vino la división del feminismo" y que "se han cometido errores", porque "al movimiento feminista se le exige, como a las mujeres, que sean perfectos", al hilo de lo cual ha remarcado que, "como todo movimiento masivo, se cometen errores", pero "no pasa nada, se endereza el camino, se aprende y se sigue", y que el feminismo no ha desaparecido, sino que ha ido cambiando y transformando la sociedad.

Así, ha considerado que "nada transforma más la sociedad" que el feminismo, que "toca todos los órdenes de la vida" para hacer mejor la sociedad y la convivencia y para que vivan mejor mujeres y hombres, porque "tenemos que caminar juntos, bien diferentes, y viva la diferencia, pero iguales en derechos". "Iguales en derechos aplicados, no solo en la letra de la ley", destaca.

Sobre ser reconocida como pionera, Pepa Bueno ha recordado que, cuando llegó a las redacciones en los años 80, estaban llenas de mujeres y los despachos de hombres, y que 40 años después las redacciones siguen llenas de mujeres y los despachos de hombres "con excepciones", pero "ha cambiado todo", porque hoy existen con mucha frecuencia jefas de sección de política, de economía o de deportes en dichas redacciones de los medios de comunicación, "que eran reductos donde nunca llegaban las periodistas".

Por todo ello, ha querido lanzar un mensaje de optimismo, "entendiendo, comprendiendo, compartiendo la preocupación que los periodistas también constatamos del retroceso que se está produciendo, particularmente, en algunos sectores de los chicos más jóvenes", ante lo que se ha referido a la reacción que se está viendo al feminismo y que "da la medida de cuánto transforma", porque "la ventana histórica de los avances, de las conquistas de las mujeres, es muy pequeña en términos históricos".

Así, ha hablado de "pequeñas ventanas que abrimos para avanzar" y de que si las mismas "provocan esta reacción es porque es una transformación extraordinaria", y "para que alguien gane igualdad, alguien tiene que perder privilegios y eso tiene un coste", el cual se está viviendo "con los movimientos reaccionarios que consiguen calar en algunos sectores de los más jóvenes". Finalmente, Bueno reconoce que se va "preocupada" pero también "muy tranquila" por lo que ha visto en este acto a la vista de las distintas iniciativas premiadas.

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado que se trata de un día para el recuerdo de las mujeres que "abrieron el espacio de la libertad que significa el feminismo", un movimiento impulsado por las mismas pero en el que deben estar también los hombres, "porque es la mejor forma de garantizar esa igualdad real y no sólo legal"; como igualmente es una jornada para la reivindicación y en este acto ha habido varias manifestaciones de ello que dan "esperanza".

En este sentido, ha compartido con Pepa Bueno que "hay elementos para la preocupación, pero también la esperanza" puesto que en la región y en concreto en toda la provincia "en todos los rincones hay expresiones de rebeldía para que el movimiento feminista esté más vivo que nunca". "Porque, probablemente, empezamos a tener de nuevo más motivos que nunca para esa rebeldía y, sobre todo, para esa reivindicación".

Sin embargo, ve "muy esperanzador" observar que en cualquier pueblo pacense hay una asociación, un instituto o empresas lideradas por mujeres que luchan cada día "para avanzar en esa igualdad real, que no dan las leyes todavía", aunque "sigue siendo necesario legislar para profundizar y llegar a esa igualdad real".

"Es también un día para estar atentos", según Gallardo, "y que esos movimientos reaccionarios no contagien, no contaminen a esas nuevas generaciones" que influenciadas en parte por los medios digitales "les impulsan a ir contra algo tan esencial" como la defensa de la igualdad, a tenor de lo cual ha valorado que la igualdad también genera sociedades "mucho más prósperas", "mucho más ricas" económicamente y en valores, y permite tener "una mirada completa del 100 por cien de la sociedad".

Finalmente, Gallardo ha dado las gracias a los distinguidos con estos galardones, porque "no habría premios si no hubiera actitudes, comportamientos y sobre todo formas de vida" y todos ellos representan "lo mejor para avanzar en igualdad y, sobre todo, la esperanza", y ha agradecido la implicación de todos los diputados después por el aumento del presupuesto dedicado a la igualdad, de 180.000 euros en 2015, como un departamento, a 2,1 millones para un área con entidad propia.