La Diputación de Badajoz licita por 4,8 millones de euros trabajos de conservación de la red provincial de carreteras

BADAJOZ, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha publicado la licitación para la ejecución de los trabajos de conservación en la red provincial de carreteras, con un importe de licitación de 4.800.000 euros (IVA incluido).

En concreto, el contrato contempla una inversión de 2.880.000 euros para la anualidad de 2026 y 1.920.000 euros para 2027; y la licitación, por procedimiento abierto, tiene como fecha límite de presentación de ofertas el próximo 15 de enero a las 14,00 horas. Toda la documentación y detalles de la misma pueden consultarse en el portal de contratación pública de la institución provincial.

El proyecto se divide en tres lotes, correspondientes a las zonas oeste, centro y este, para la ejecución de trabajos de conservación en la red provincial de carreteras. Cada uno cuenta con un importe de 1.600.000 euros (IVA incluido).

La actuación contempla tres tipos de intervenciones, entre las de gestión, de mantenimiento y otras operaciones complementarias; y, en concreto, las actuaciones de gestión y de vialidad están destinadas a garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en la red provincial.

Entre ellas, se incluyen las labores de inspección y control permanente del estado de la carretera y de sus elementos auxiliares; la retirada de obstáculos y limpieza puntual para asegurar la normal circulación; la instalación de señalización provisional en situaciones de incidencias o cortes temporales; y la reparación inmediata de elementos dañados, como señales, barreras de seguridad o balizamiento.

Asimismo, se contemplan intervenciones ante situaciones extraordinarias, como fenómenos meteorológicos adversos o accidentes, con el objetivo de restablecer la vialidad en el menor tiempo posible.

A su vez, las actuaciones de mantenimiento y mejora están orientadas a conservar la funcionalidad y durabilidad de los distintos componentes de la carretera; e incluyen trabajos de reparación del firme, como bacheos o sellado de grietas; la mejora y limpieza de los sistemas de drenaje; el mantenimiento de la señalización vertical y horizontal y la conservación de los elementos de seguridad vial.

También abarcan labores de desbroce y control de la vegetación en márgenes y taludes, así como mejoras puntuales de trazado o accesos cuando resulten necesarias para optimizar la seguridad y el uso de la vía.

Finalmente, se realizarán otras operaciones complementarias que permitirán dar respuesta a necesidades sobrevenidas, tales como intervenciones específicas derivadas del estado de la infraestructura, trabajos especiales de refuerzo o estabilización y acciones de apoyo en situaciones excepcionales o en coordinación con otros servicios públicos.

La Diputación de Badajoz ha señalado en nota de prensa que, con estos trabajos, fortalece su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando para la consecución del ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras. Asimismo, esta actuación está incluida en el Objetivo Estratégico 2 'Impulsar la regeneración de los pueblos, mejorar la sostenibilidad, acceso y accesibilidad de servicios públicos e infraestructuras'.