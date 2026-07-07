Diputación de Badajoz licita por algo más de un millón la mejora y refuerzo del firme en varias carreteras provinciales

Carretera BA-022 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación un contrato para ejecutar actuaciones de mejora y refuerzo de firme en varias carreteras provinciales, con un presupuesto total de 1.019.462,28 euro (IVA incluido).

El contrato se divide en tres lotes, que incluyen intervenciones en las carreteras BA-019, BA-022 y BA-049. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 27 de julio, a las 14,00 horas, a través del Portal de Contratación de la Diputación de Badajoz.

Estas actuaciones contribuirán a mejorar la seguridad vial y el confort de los usuarios, además de garantizar un adecuado estado de conservación y mantenimiento de las vías provinciales, favoreciendo una circulación "más segura" y "eficiente".

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