La Diputación de Badajoz lleva su oferta deportiva al "cien por cien" de la provincia con una inversión de 20 millones

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MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha logrado llevar su oferta deportiva al "cien por cien" del territorio de la provincia gracias a una inversión de 20 millones de euros, según los datos recogidos en el Informe de Seguimiento y Evaluación de su Plan Estratégico provincial de Dinamización Deportiva.

Un documento que supone un "ejercicio de transparencia y de participación ciudadana" que han protagonizado los entes implicados, desde las federaciones, pasando por clubes, ayuntamientos y los propios usuarios. Se trata de evaluaciones a partir de los datos recibidos con las que se ha creado una base de datos para obtener las conclusiones del informe, detalla la institución provincial en una nota de prensa.

Por tanto, no se trata de una "declaración de intenciones, sino de un dato medible". Así, el informe refleja que durante 2025, el conjunto de sus programas y actuaciones alcanzó al cien por cien de los municipios, con una media de más de dos actividades por localidad, dibujando "un mapa en el que ninguna población queda fuera de la oferta deportiva".

Detrás de esa presencia total hay una apuesta económica que también crece. La institución provincial destinó más de 20 millones de euros a políticas de cultura, educación y deporte, con un incremento especialmente significativo en este último ámbito, donde la inversión se incremento un 64 por ciento.

Un impacto "aún más visible" en los municipios más pequeños, donde el gasto por habitante se sitúa cerca de los 57 euros, reforzando el equilibrio territorial y el acceso igualitario a los recursos.

Para la diputación, la clave del modelo no está solo en cuánto se invierte, sino en cómo se articula, pues ha "tejido una red" en la que conviven programas propios, líneas de ayuda y colaboraciones constantes con el tejido deportivo. De hecho, cerca del 70 por ciento de la actividad se desarrolla junto a ayuntamientos, federaciones, asociaciones y empresas, una alianza que permite adaptar cada iniciativa a la realidad de cada localidad y multiplicar su alcance.

Esa estructura se traduce en cifras concretas. Solo en la última anualidad se financiaron casi 400 actividades deportivas a través de convocatorias públicas, al tiempo que más de un centenar de asociaciones y una treintena de federaciones participaron activamente en el desarrollo de proyectos. Es, en la práctica, una red viva que no deja de crecer y que convierte al deporte en un elemento cotidiano en la vida de la provincia.

A esa dimensión cuantitativa se suma otra "menos visible pero igual de determinante", apunta la diputación, en referencia a la planificación. "Cada programa, cada circuito y cada iniciativa forman parte de una estrategia a medio plazo que no se limita a ejecutarse, sino que se revisa de manera constante", señala.

La Diputación analiza resultados, mide la participación, escucha a los agentes implicados y "ajusta sus propuestas en función de la experiencia acumulada". El resultado es "un modelo en evolución continua, que incorpora mejoras y adapta su oferta año tras año".

Así, el deporte deja de ser solo una actividad para convertirse en "una herramienta de cohesión, salud y dinamización social". La fotografía que deja 2025 no es solo la de una provincia más activa, sino la de una institución que ha logrado "convertir la planificación en acción y la acción en impacto real sobre el territorio".