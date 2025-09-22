La Diputación de Badajoz pone en marcha talleres piloto de innovación en moda creativa y sostenible

BADAJOZ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un 'Laboratorio Textil Ecológico' con talleres piloto de innovación en moda creativa y sostenible que tendrán lugar en las localidades de Olivenza, Jerez de los Caballeros y Villanueva de la Serena dentro del proyecto Resotex.

La institución provincial pacense, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, participa como entidad beneficiaria en el proyecto europeo 'Resotex: Repensando el sector textil y la moda sostenible', cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

Dentro del programa de actividades de este proyecto, se ha diseñado un espacio específico orientado a la formación e innovación, mediante la puesta en marcha de un conjunto de talleres piloto gratuitos para la creación de biomateriales textiles dirigidos a empresas, artesanos, diseñadores, estudiantes y ciudadanía interesada en la innovación y el consumo responsable en el sector textil.

Estos talleres, impartidos en la red de CITLabs de la provincia de Badajoz, buscan explorar nuevas soluciones frente a los retos ambientales y fomentar la economía circular, la biofabricación y el uso de recursos locales, y el primero de ellos será el 15 de octubre en el CITLab de Olivenza titulado 'Ropa anticambio climático y fieltro de lana local' para trabajar con lana merina, lino, algodón y corcho locales y diseñar prendas capaces de responder a temperaturas extremas, combinando tradición y sostenibilidad.

El segundo, 'Cuero vegetal bio-fabricado', será el 23 de octubre en Jerez de los Caballeros para aprender a producir un material alternativo al cuero tradicional mediante celulosa bacteriana y procesos de biofabricación, aplicable en moda, calzado y complementos; mientras que el tercero, 'Moda circular y reciclaje textil creativo', abordará el 28 de octubre en Villanueva de la Serena técnicas de reparación, transformación y customización de ropa, culminando con un mercado de segunda vida para fomentar la economía circular y el residuo cero en el textil.

También en Villanueva de la Serena, el 30 de octubre será el turno de 'Bioplástico textil a partir de almidón local', en torno a la elaboración de bioplásticos biodegradables a partir de materias primas como patata y maíz, explorando aplicaciones en diseño sostenible y nuevos materiales; mientras que Olivenza será sede el 11 de noviembre de 'Biocompuestos biodegradables y tintes naturales' para la creación de materiales sólidos con residuos agrícolas y aplicación de tintes naturales obtenidos de plantas locales, conectando innovación científica con saberes tradicionales.

La Diputación de Badajoz ha explicado en nota de prensa que impulsa estos talleres gratuitos orientados a pymes textiles, cooperativas, artesanos, emprendedores, diseñadores, docentes e investigadores, con el fin de fomentar nuevas oportunidades de emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento en la región transfronteriza de Extremadura, Alentejo y regiones Norte y Centro de Portugal. La inscripción en los talleres es gratuita y cuenta con plazas limitadas.

Finalmente, ha destacado que el proyecto Resotex se alinea con la II Estrategia de Desarrollo Sostenible de la institución provincial, y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al ODS 8 'Trabajo decente y Crecimiento económico' y al ODS 12 'Producción y consumo responsables'.