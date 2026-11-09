Los diputados de Unidas por Extremadura donarán el salario de la jornada de huelga a plataformas por la vivienda

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, en rueda de prensa - UNIDAS POR EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, ha señalado este lunes que la huelga general del próximo miércoles, día 11, es "fruto de la necesidad", y ha avanzado que que los diputados de la confluencia donarán el salario correspondiente a ese jornada a las plataformas por la vivienda de la comunidad.

Además, ha confirmado que representantes de Unidas por Extremadura estarán presentes en las movilizaciones que hay convocadas en la región en la jornada de huelga.

Fernández Cordero ha incidido en que esta huelga es "completamente necesaria", y ha recordado que sigue siendo la herramienta de la clase trabajadora para defender sus derechos y "la dignidad de todas las personas que realmente ponen en pie y sostienen el país".

Además, ha señalado que esta movilización tiene un objetivo "claro" que es "plantar cara a los fondos buitres y a todos aquellos que especulan con un derecho básico como es la vivienda".

"No vamos a permitir que se lucre con el techo de la gente", ha dicho Fernández Cordero, quien además ha destacado que esta huelga "va en contra de los fondos buitres, en contra de la gente que especula con la vivienda y en contra de la inacción de este gobierno que ha estado gobernando ocho años", porque, como ha criticado, hay "un PSOE que intenta apropiarse de esta movilización social y que intenta aparecer como parte de la solución cuando ha sido parte del problema".

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