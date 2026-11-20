El director general de Asuntos Sociales de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, participa en una mesa junto a varios adolescentes por el Día Universal de la Infancia, en la Asamblea de Extremadura, a 20 de noviembre de 2026. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, ha unido la infancia con la familia, que considera "base y fundamento de la sociedad", y ha pedido su defensa y su fomento "especialmente en estos tiempos en que desde tantos lugares se la ataca y desmerece".

"Es más difícil formar una familia donde la natalidad se halla en sus niveles más bajos de la historia. Y sin familias y sin hijos, este día, la verdad, está abocado a cobrar cada vez menos importancia y terminar por desaparecer", ha trasladado Fernández en un acto celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura para conmemorar el Día Mundial de la Infancia,

Ha sostenido, a renglón seguido, que los poderes públicos "deben volver a prestar" toda su atención a generar las mejores condiciones para las familias, especialmente las materiales. Sin embargo, ha señalado que la defensa de la familia es un "trabajo de toda la sociedad", involucrando "muy especialmente" a la cultura y a los medios de comunicación "que deberían volver a estar en la vanguardia de la defensa de la familia".

"Esto es una responsabilidad de todos es más es una auténtica necesidad de supervivencia para nuestra sociedad", ha afirmado.

Por otro lado, en una 'mesa de las ideas' que se ha organizado dentro del mismo acto, Fernández ha charlado con varios jóvenes acerca de la importancia de la participación de niños y adolescentes en los debates públicos, y de cómo estos pueden hacer que su voz se escuche.

En este sentido, el director de Servicios Sociales ha resaltado la existencia de las redes sociales como una de las vías que tienen los jóvenes hoy en día para dejarse escuchar. También ha destacado la existencia de los delegados de clase y de las asociaciones escolares. "Creo que ahí también podéis hacer cosas o participar también a través de esto. El mundo asociativo, la sociedad civil, es importante", ha resaltado.

También ha mencionado la organización del propio acto realizado en la Asamblea como una manera de llegar a los diputados y políticos de la región, al tiempo que ha animado a niños y jóvenes a "ser muy pesado".

"Realmente, si queréis que algo se haga o algo salga, un consejo que os doy es ser pesados. Hay que ser pesado, estar todo el día ahí, 'pico y pala', y al final por cansancio os van a hacer caso", ha trasladado a los jóvenes.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Domingo Jesús Expósito, ha trasladado la importancia de esta conmemoración, que se realiza cada 20 de noviembre, para recordar que los niños y niñas tienen derechos y que "es responsabilidad de toda la sociedad protegerlos".

Más allá del derecho a recibir una educación, a la salid, a crecer en igualdad de oportunidades y a estar protegidos frente a cualquier forma de violencia o discriminación, Expósito ha resaltado el "derecho a ser escuchados" y a participar en las decisiones que afectan a la vida.

"A veces los mayores podamos pensar que sabemos lo que necesitáis. Nadie mejor que vosotros, vosotros lo sabéis, para contarnos cómo os sentís, para decirnos qué os preocupa y también qué cosas del mundo os gustaría cambiar. Vuestras ideas y vuestras opiniones, sabedlo, y os lo recalco, vuestras ideas y vuestras opiniones son muy importantes y encuentros como el de hoy nos ayudan a poderlas escuchar y a poderlas tener en cuenta", ha trasladado Expósito durante su intervención.