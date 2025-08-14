Doce medios aéreos tratan de cerrar el perímetro del incendio de Jarilla que alcanza ya los 48 kilómetros

LA GRANJA (CÁCERES), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lucha contra los incendios forestales de Extremadura se concentra la mañana de este jueves en el que se originó en Jarilla y que tras tres días continúa avanzando sin control, tras haber arrasado 4.600 hectáreas en un perímetro que alcanza ya los 48 kilómetros.

Por este motivo, los responsables de las labores de extinción se han marcado el objetivo esta mañana, en la que la meteorología ha abierto una "ventana de oportunidad", de cerrar el perímetro, para lo cual se han concentrado en la zona un operativo formado por 321 efectivos y doce medios aéreos del Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como procedentes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras la reunión de la mañana del CECOPI, celebrada en la nueva ubicación del Puesto de Mando Avanzado, en La Granja, lugar al que se ha desplazado desde Jarilla para mayor seguridad.

Bautista ha señalado que ha sido una noche "muy complicada" y de "extrema gravedad", en la que se ha cumplido "el peor de los escenarios" establecidos, con reactivaciones por las tormentas secas y el fuerte viento, que ha impulsado las llamas al otro lado de la A-66, obligando a cortar 25 kilómetros de la autovía.

Asimismo, se mantienen evacuadas las localidades de Jarilla, donde han ardido dos casas, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, y se ha confinado durante la noche a la población de Oliva de Plasencia. En este sentido, el consejero ha vuelto a reclamar la colaboración de los vecinos y que atiendan las recomendaciones de las autoridades.

Respecto a Cabezabellosa, ha señalado, tras el rescate de una veintena de personas la noche del miércoles tras la apertura de una vía de acceso, que no puede asegurar que no quede nadie en la localidad, pero tras todas las medidas adoptadas para evitar que la población ponga en riesgo sus vidas, incluidas batidas, mensajes ES-Alert, incluso megafonía, "poco más podemos hacer", se ha resignado.

Asimismo se ha enviado a la Guardia Civil a realizar batidas a Jarilla y Villar de Plasencia para sacar de sus casas a personas que sí tienen constancia de que allí se encuentran "arriesgando su vida, que por favor hagan caso a las autoridades, que por favor sigan las indicaciones y las instrucciones y abandonen sus domicilios porque la situación puede empeorar".

(Más información en Europa Press)