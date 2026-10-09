El DOE publica la convocatoria de ayudas al empleo autónomo 2026-2027 con 6 programas de apoyo al inicio y mantenimiento

Empleo autónomo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de subvenciones para el fomento y la consolidación del empleo autónomo en Extremadura para el periodo 2026-2027, con una dotación total de 47,5 millones de euros.

Las ayudas, gestionadas por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), se distribuyen en seis programas dirigidos tanto a personas que inician una actividad por cuenta propia como a quienes necesitan mantenerla.

Entre las novedades de la convocatoria figura el Programa VI, denominado Tarifa Cero Familiar Colaborador, dirigido a personas trabajadoras autónomas que incorporen a familiares desempleados como colaboradores en su actividad.

Este programa contempla una subvención de 1.920 euros para sufragar el coste de las cuotas de la Seguridad Social del familiar colaborador. Para acceder a la ayuda, este deberá mantener el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante un periodo de 24 meses, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La convocatoria también recoge una ayuda adicional de 4.000 euros para las personas beneficiarias del Programa I que adquieran un negocio mediante relevo generacional.

Este importe puede incrementarse en otros 2.000 euros cuando el domicilio de la actividad se encuentre en un municipio de menos de 10.000 habitantes, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria.

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