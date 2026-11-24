Archivo - Perchero con abrigos y chaqueta en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2027.

Así, tras la propuesta del Consejo de Comercio, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha aprobado ocho días festivos del año 2027 de apertura autorizada para establecimientos comerciales ubicados en la región.

En concreto, los días son el 3 de enero, el 25 de marzo, el 11 de octubre, el 1 y 28 de noviembre y el 6, 12 y 19 de diciembre, según publica el DOE y recoge Europa Press.

Asimismo, la resolución insta a las corporaciones locales a que, una vez determinados los dos domingos y festivos hábiles para la actividad comercial en su término municipal, lo notifiquen a la Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital antes del 15 diciembre de 2026.

A falta de notificación serán consideradas como tales las dos fiestas locales determinadas para cada municipio y que figuren en el calendario laboral oficial de fiestas para la comunidad autónoma durante el año 2027.